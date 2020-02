Donazione di organi, il Miulli premiato dalla Regione Puglia per il contributo medico

L’Ospedale Miulli persegue quotidianamente l’attività di sensibilizzazione verso la donazione di organi a scopo di trapianto terapeutico, un atto di responsabilità sociale in cui la sensibilità umana si incrocia con il rigore delle procedure. Proprio in funzione di queste ragioni l’Unità Operativa Complessa di Anestesia e Rianimazione del Miulli, diretta dal dott. Vito Delmonte, ha ricevuto dal Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano una targa per aver contribuito al raggiungimento dei 2.000 trapianti di organi in Puglia.

La consegna è avvenuta durante l’evento “Chi dona vive 2 volte”, che si è tenuto al Teatro Piccinni di Bari il 16 febbraio 2020. Il Miulli è infatti impegnato in questa delicata attività fin dal 1991 e nel corso di questi anni all’interno dell’Ente di Acquaviva delle Fonti sono stati effettuati 31 prelievi multiorgano. A due giorni di distanza dalla consegna del riconoscimento, il 18 febbraio, al Miulli sono avvenute altre due donazioni d’organo.

La prima è stata realizzata dal personale di sala operatoria e dall’equipe di anestesisti e rianimatori coordinati dal dott. Ovidio Miccolis e ha riguardato una donna di 63 anni che ha donato i propri reni. L’intervento è avvenuto in collaborazione con l’equipe chirurgica del Policlinico di Bari. La seconda donazione ha riguardato le cornee di una donna di 76 anni, che sono state prelevate dal team di oculisti del Miulli. Un ringraziamento particolare va non solo alle donatrici, ma anche ai loro familiari impegnati in questo particolare momento.