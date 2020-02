Smog, emergenza climatica e misure di prevenzione

Oggi alle ore 18 nella Sala G. D’Ambrosio Angelillo si terrà un incontro pubblico per sensibilizzare i cittadini nei confronti delle buone pratiche di mobilità sostenibile.



L’obiettivo dell’incontro è quello di sensibilizzare i cittadini nei confronti delle buone pratiche di mobilità sostenibile.

Attraverso il dibattito e le azioni che l’Amministrazione comunale sta mettendo in campo, ci si auspica di poter trasferire alle generazioni più giovani, l’importanza di un uso consapevole dei mezzi di trasporto, incoraggiando forme di spostamento ecosostenibili.

La mobilità sostenibile infatti, permette di ridurre l’impatto ambientale che i mezzi di trasporto hanno, rendendo al contempo gli spostamenti più efficienti e veloci.

Intervenire sulla mobilità per renderla più sostenibile, non significa solo ottimizzare la viabilità urbana, ma rendere più vivibile la città e migliorare la qualità della vita di grandi e piccoli.

Vorremmo per questo, che a tale dibattito fossero presenti anche i genitori dei bambini che quotidianamente frequentano le nostre scuole, per condividere un percorso che in modo sostenibile, ci consentirà di vivere in una città a misura di bambino, più smart e meno inquinata.

Ne parliamo con:

Direttore Arpa:Dott. Vito Bruno

Redattrice PUMS:Architetto Modugno Loredana

Spicchio Verde:Dott.ssa Morgese Marianna

Sindaco Comune di Acquaviva delle Fonti:Dott. Carlucci Davide

Ass. all’Ambiente:Dott.ssa Caporusso Venturina

Ass. alla Mobilità Sostenibile:Dott. Chimienti Francesco

Comandante Polizia MunicipaleDott. Centrone Giovanni