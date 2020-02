Nuovo Coordinatore all’Ufficio del Piano di Zona

Attivato il servizio di 118 all’Aeroporto di Bari Le foto

Un’ambulanza fissa operativa h24 in aeroporto per fornire assistenza sanitaria e trasporto a pazienti obesi e non. La ASL di Bari – sulla base di un protocollo di intesa firmato con Aeroporti di Puglia S. p. A. - ha attivato un servizio di 118 bariatrico per il trasporto e soccorso