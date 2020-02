I prossimi appuntamenti della rassegna “Io non dimentico”, scritture civili ad Acquaviva delle Fonti

Oggi 10 febbraio ore 19.00 Sala G. D’Ambrosio Angelillo, proiezione della rappresentazione teatrale “Magazzino 18” dal libro di Simone Cristicchi “Magazzino 18. Storie di italiani esuli di Istria, Fiume e Dalmazia”, in occasione del “Giorno del Ricordo” per conservare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell'esodo forzato dalle loro terre ed invitare il mondo della scuola e della cultura a diffondere la conoscenza di questo capitolo della nostra storia. L’evento è organizzato in collaborazione con l’Istituto Colamonio-Chiarulli e con la partecipazione del dott. Rocco Saldutti, iscritto nel Registro del Libero Comune di Fiume in esilio.

“Pensate alla vostra casa, al vostro quartiere, quello dove siete nati e cresciuti. Pensate adesso alla vostra città. Provate a sentire il profumo delle strade, i suoni, i rumori, a vederne i colori, i negozi, la gente. Quella, semplicemente, è la vostra terra. La riconoscete quasi per istinto. Ne avete imparato il dialetto, le tradizioni, i modi di dire. Le feste, i canti, i luoghi degli appuntamenti, gli amori. Immagini precise, nitide, luoghi che, come una carta di identità, vi dicono chi siete e da dove venite. La vostra terra…”

Domani 11 febbraio ore 18.00 Sala Colafemmina, in occasione del “Safer Internet Day”, giornata internazionale di sensibilizzazione per i rischi che comporta utilizzare internet, ci sarà la proiezione del cortometraggio “Ma chi ti conosce? Confusione tra amicizia reale e amicizia virtuale”, vincitore di numerosi premi internazionali. Interverranno alla serata la dott.ssa Anna Maria Cassano e il regista Vito Marinelli. Evento a cura dell’Istituto Comprensivo Caporizzi-Lucarelli.

Venerdì 14 febbraio ore 19.00 Sala G. D’Ambrosio Angelillo presentazione del libro di e con Remo Calcich, autore di “Italiano con la coda”, romanzo storico autobiografico, ambientato tra l’Istria e la Puglia, che descrive il suo mondo al confine tra la cultura slava e quello neolatina. È un’occasione per comunicare alle giovani generazioni una memoria fatta di Irredentismo, Grande Guerra, Esodo e “Magica Puglia”. Un lungo viaggio dalla seconda guerra mondiale, al comunismo di Tito, fino ad approdare in terra brindisina con l’esperienza dura del campo profughi.

Partecipano al dibattito Giovanni Ventura, colonnello del 7° Reggimento Bersaglieri e Domenico Bolognese, presidente Associazione Campo PG 65, modera il consigliere Beppe Di Vietri.

Sabato 15 febbraio ore 18.00 Sala G. D’Ambrosio Angelillo “Dialoghi sul Judo” di Giuseppe Tribuzio.

Presentano il libro:

Francesco Sidoti –Sociologo e Criminologo, professore emerito Università di L’Aquila

Gianluca Punzo – Archeologo e Storico dello Sport

Raffaele Lisi –Pluricampione nazionale, P.O.Olimpiade di Atlanta

La forma del dialogo di Platone permetteva di dar voce a più personaggi, e quindi fare “incontrare” più idee. Dialogare sul Judo e sugli argomenti che lo sfiorano è un ottimo esercizio di riflessività, e data la natura “flessibile” insita nel Judo, coniugata alla nostra identità che affonda le sue radici nella cultura greco-romana, può creare una miscela in grado di formare una nuova specifica identità, frutto di una consapevolezza che tenga in considerazione le due differenti peculiari “origini”. Questo libro vuole dimostrare come sia possibile discutere e approfondire i temi che riguardanti il Judo attraverso una metodica a noi familiare e molto simile a quella giapponese: il dialogo.