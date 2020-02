Bartender acquavivese in finale al Bacardi Legacy

E’ tra i tre finalisti che si contenderanno il premio finale al Bacardi Legacy.

Si chiama Gianluca Manolio ed è originario di Acquaviva delle Fonti. Per motivi di lavoro si è trasferito da qualche anno in Svezia.

Come nelle edizioni precedenti, i concorrenti avranno il compito di creare una ricetta originale: una bevanda che può essere ricreata nei bar di tutto il mondo, destinata a durare nel tempo. Il cocktail non deve contenere più di sei ingredienti e dovrà utilizzare il Bacardi Rum come elemento principale.

Gianluca sfiderà gli altri due finalisti a Stoccolta il prossimo 16 febbraio.

Il suo cocktail in concorso è un mix di Bacardi añejo 4, Martini Fiero, succo di lime e pompelmo rosa, angostura bitter e uno sciroppo di semi di avocado.