La Confcommercio di Acquaviva delle Fonti soddisfatta per l’avvio del distretto urbano del commercio

Grande soddisfazione della Confcommercio di Acquaviva delle Fonti, per l’avvio dell’attività di costituzione del Distretto Urbano del Commercio di Acquaviva delle Fonti.

L'associazione del Duc ha provveduto al Raccordo organizzativo con le associazioni di categoria per la realizzazione di tutte le attività progettuali, ed è stato individuato anche chi si occuperà dell'elaborazione del documento strategico del Commercio.

“Finalmente - spiega Vito Abrusci delegato di Confcommercio Acquaviva - è stata avviata la costituzione del DUC, per attuare i programmi di sviluppo dell’attrattività commerciale e turistica finalizzata a valorizzare il commercio attraverso il marketing territoriale, la promozione dell’attrattività territoriale e le eccellenze turistiche ed enogastronomiche, ma anche per favorire la ripresa di investimenti e consumi e la qualificazione delle aree urbane. Ed ora, non ci resta che augurare buon lavoro a tutti noi per il percorso intrapreso finalizzato, voglio ribadire, alla crescita culturale, identitaria, economica e turistica di un territorio molto importante per il sistema economico pugliese.”

“Acquaviva –aggiunge il Sindaco Davide Carlucci - ha tutte le carte in regola per diventare una città d'elezione del commercio di nuova generazione. Quello che riesce ad andare oltre la crisi e la concorrenza dell'ecommerce, puntando sul valore aggiunto che solo una comunità come la nostra può esprimere. Naturalmente tutti ci devono credere. Basta con la disgregazione, sì alla creatività costruttiva!”

La Regione Puglia, ha tra l’altro concesso la proroga di sei mesi per il completamento del progetto che deve essere presentato entro il 2 luglio 2020.