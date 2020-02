Meteo: Allerta arancione per vento

Il Centro funzionale decentrato della Protezione civile della Puglia ha diffuso un’allerta meteo codice arancione per vento: l’avviso è valido partire dalle ore 9:00 di oggi (6 febbraio) e per le successive 15 ore.

Secondo il bollettino diramato, si prevedono venti da burrasca a burrasca forte dai quadranti settentrionali con raffiche di burrasca forte su zone costiere e appenniniche. Forti mareggiate lungo le coste esposte.



• evitare le zone esposte, guadagnando una posizione riparata rispetto al possibile distacco di oggetti esposti o sospesi e alla conseguente caduta di oggetti, anche di piccole dimensioni e relativamente leggeri;

• evitare con particolare attenzione le aree verdi e le strade alberate, a causa della possibile rottura di rami;

• prestare particolare attenzione alla guida perché le raffiche tendono a far sbandare il veicolo, e rendono quindi indispensabile moderare la velocità o fare una sosta;

• prestare particolare attenzione nei tratti stradali esposti, come quelli all'uscita dalle gallerie e nei viadotti;

• sistemare e fissare opportunamente tutti gli oggetti che si trovino nelle aree aperte esposte agli effetti del vento e rischiano di essere trasportati dalle raffiche (vasi ed altri oggetti su davanzali o balconi, antenne o coperture/rivestimenti di tetti sistemati in modo precario, decorazioni, ecc.).