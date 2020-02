Terzo appuntamento della Rassegna sull'impegno civile “Io non dimentico” – Scritture civili ad Acquaviva delle Fonti, organizzata dal Comune.

L’appuntamento è per domani, venerdì 7 febbraio 2020, ore 19.00 Sala G. D’Ambrosio-Angelillo con la presentazione del libro “Storia dell’Italia corrotta” di Isaia Sales e Simona Melorio” e con la partecipazione di Isaia Sales.

Dialoga con l’autoreche presenterà la figura del delegato alla legalità.

“Come mai la corruzione ha così lunga vita nella storia del nostro paese? Come mai resiste ad ogni epoca e ad ogni regime politico? Come mai in questo campo non si riesce a trovare niente di veramente dissuasivo, niente che provi ad estirparla nel costume, nel comportamento, nell’atteggiamento degli attori coinvolti? Come mai questo tratto di continuità nella storia d’Italia, questo elemento costante, capillare, quasi costitutivo del funzionamento delle istituzioni nel nostro paese, non si riesce ad interromperlo?”

A queste e altre domande risponde il libro, ricostruendo alcuni dei principali scandali dal 1861 ad oggi.

Isaia Sales è un saggista e politico italiano, laureato in Filosofia, collaboratore de l'Unità, ha fatto parte del Partito Comunista Italiano prima e dei Democratici di Sinistra poi, segnalandosi come uno dei dirigenti più impegnati nella lotta alla camorra: a questo tema era dedicato il suo primo libro, La camorra le camorre del 1988. Viene eletto deputato tra le file del Partito Democratico della Sinistra nella consultazione del 1994 e confermato al termine delle elezioni politiche di due anni dopo. Fu sottosegretario al Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica durante il primo governo Prodi.

Attualmente insegna "Storia della criminalità organizzata nel Mezzogiorno d'Italia" presso l'Università Suor Orsola Benincasa di Napoli. È editorialista del il Mattino di Napoli.