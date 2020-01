Ex asilo di Via Fani affidato alla Asl per Centro Salute Mentale

La struttura dell'ex asilo di Via Fani è stata affidata in concessione per 25 anni, a favore della ASL BARI (la parte di proprietà comunale), per la destinazione a Centro Salute Mentale.

"L'approvazione della convenzione è un passaggio necessario perché si aprano al più presto i cantieri. Un'altra promessa mantenuta da parte del presidente Michele Emiliano, grazie anche all'impegno del direttore generale della Asl Antonio Sanguedolce. Ora non bisogna perdere un minuto di tempo e accelerare le procedure perché gli utenti del centro di salute mentale non possono più essere seguiti in uno spazio più simile a un garage che a un luogo dove si assistono persone che vivono un disagio che può generare un dolore profondissimo" ha dichiarato il sindaco Davide Carlucci dopo la pubblicazione della delibera di approvazione della convenzione.