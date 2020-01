Negli scorsi mesi il Sindaco del Comune di Acquaviva delle Fonti ha trasmesso all'AReSS (Agenzia Regionale per la Salute ed il Sociale) una nota con la quale ha richiesto “i dati e una relazione illustrativa circa la diffusione dei tumori ad Acquaviva delle Fonti, con relativo raffronto temporaneo e con la media regionale; e, se disponibili, i dati relativi alle diverse tipologie di neoplasie riscontrate nel territorio”.

Nel comune di Acquaviva delle Fonti, complessivamente, il quadro di salute appare in linea con il dato regionale e provinciale e, per la maggior parte delle cause indagate, anche più favorevole.

Il profilo di salute che viene restituito non evidenzia particolari criticità.