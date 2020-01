Parte il 27 gennaio 2020, nel giorno della memoria, la Rassegna sull'impegno civile “Io non dimentico” -Scritture civili ad Acquaviva delle Fonti. Per l'occasione sarà presentato il libro "Tre campanellini d'oro" scritto dall'autore acquavivese Nicola Mazzacane. L'appuntamento è per le ore 18 nella sala G. D'ambrosio Angelillo.

Da diversi anni il 27 gennaio è il giorno dedicato al ricordo delle deportazioni naziste nei campi di concentramento e - più in generale - all'Olocausto.

La scoperta di Auschwitz e le testimonianze dei sopravvissuti rivelarono compiutamente per la prima volta al mondo l'orrore del genocidio nazifascista.

L'apertura dei cancelli di Auschwitz mostrò al mondo intero non solo molti testimoni della tragedia, ma anche gli strumenti di tortura e di annientamento utilizzati in quel lager nazista.

Rassegna sull'impegno civile

“IO NON DIMENTICO ..”

-Scritture civili ad Acquaviva delle Fonti-

.. la shoah

27 gennaio: Celebrazione del “Giorno della memoria” per ricordare lo Shoah, le leggi razziali e la persecuzione degli ebrei. Presentazione del libro “Tre campanellini d’oro” di Nicola Mazzacane.

.. la mafia

31 gennaio: Presentazione del libro: "Ti mangio il cuore" di Carlo Bonini , Giuliano Foschini –Nell’abisso del Gargano, una storia feroce.

.. la corruzione

7 febbraio: Presentazione del libro “Storia dell’Italia corrotta” di Isaia Sales, Simona Melorio.

.. l’esodo giuliano-dalmata

10 febbraio: Celebrazione del “Giorno del Ricordo” per conservare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell'esodo forzato dalle loro terre. Proiezione della rappresentazione teatrale “Magazzino 18” dal libro di Simone Cristicchi “Magazzino 18. Storie di italiani esuli di Istria, Fiume e Dalmazia.”

.. la sicurezza informatica

11 febbraio: Safer Internet Day “Ma chi ti conosce? Confusione tra amicizia reale e amicizia virtuale” a cura dell’Istituto Comprensivo Caporizzi-Lucarelli con il regista Vito Marinelli.

.. lo spirito dell’accoglienza

14 febbraio: Presentazione del libro “Requiem per il popolo istriano” diRemo Calcich, autore di “Italiano con la coda”, romanzo storico autobiografico, ambientato tra l’Istria e la Puglia. E’ un’occasione per comunicare alle giovani generazioni una memoria fatta di Irredentismo, Grande Guerra, Esodo e “Magica Puglia”. Un lungo viaggio dalla seconda guerra mondiale, al comunismo di Tito, fino ad approdare in terra brindisina con l’esperienza dura del campo profughi.

..il ruolo dei Maestri nella Storia

15 febbraio: “Dialoghi sul Judo” di Giuseppe Tribuzio. PRESENTANO IL LIBRO:

Francesco Sidoti –Sociologo e Criminologo, professore emerito Università di L’Aquila

Gianluca Punzo – Archeologo e Storico dello Sport

Raffaele Lisi –Pluricampione nazionale, P.O.Olimpiade di Atlanta

..l’impegno per il Paese

27 febbraio: “Il ritorno di Nick. Narro ergo sum” di Massimo Pillera, blogger de Il Fatto Quotidiano e scrittore. E’ un romanzo breve che spazia tra Svizzera e Puglia, raccontando le vicissitudini di una squadra di scorta al servizio del Paese. Ma l’intento del libro è quello di stimolare la ricerca della Bellezza sempre e ovunque, fatto che vien facile proprio a chi ogni giorno rischia la propria esistenza confrontandosi con la banalità del male.

..la discriminazione

28 febbraio: Presentazione del libro “Dallo scudetto ad Auschwits di Matteo Marani

..l’identità europea

6 marzo : Presentazione del libro: “La Chanson d'Aspremont.” Una Chanson de Geste, sec. XII. Il mito, la storia, la fede per la salvezza dell'Europa di Antonella Musitano .

..il pregiudizio

..la “normalità” dei vizi e delle virtù

..la guerra del Kosovo

..la camorra

..il valore della memoria

..la follia nazista

Presentazione del libro “Razza fascista. Nicola Pende fra scienza e ideologia eugenetica” di Emmanuel Betta, Francesco Paolo de Ceglia, Tommaso Fiore, Antonia Lovecchio, Ferdinando Pappalardo, Nicola Signorile. Con Leonardo Palmisano.