Concorso “Stilisti in erba” 2020

“Ti piace la moda? Ami disegnare e creare? Vorresti vedere realizzata una tua idea? Partecipa al nostro concorso! Il vincitore vedrà realizzato il suo progetto.

Tema del concorso: “L’abito romantico: Total withe” Regolamento: Il settore Moda dell’I.I.S.S. “Colamonico – Chiarulli” organizza la terza edizione del concorso “Stilisti in erba”

Il concorso è riservato agli alunni delle classi terze degli Istituti Secondari di Primo Grado

Prevede la creazione di un abito romantico nello stile personale di ogni partecipante

Possono partecipare al concorso singoli alunni o gruppi di alunni

Si richiede la creazione di un abito da donna rispondente al tema indicato

Il bozzetto del modello deve essere realizzato in formato A4 (21 cm x 29,7 cm) e riportare sul retro i dati personali del partecipante (nome, cognome, scuola di appartenenza e classe)

Al bozzetto cartaceo deve essere associato un file, dello stesso disegno in formato jpg

I bozzetti devono pervenire entro il giorno sabato 8 febbraio 2020 presso l’I.I.S.S. “Colamonico -Chiarulli” sede “Chiarulli” s.c. Primo Cielo Piano Renzo– 70021 Acquaviva delle Fonti (BA) mezzo posta o consegna a mano presso la segreteria.

Ogni partecipante o gruppo dovrà allegare al progetto la domanda di partecipazione al concorso compilando il modulo allegato al presente bando. Valutazione La valutazione dei bozzetti pervenuti sarà divisa in due fasi: nella prima fase, i bozzetti saranno pubblicati sulla pagina Facebook dell’I.I.S.S.”Colamonico-Chiarulli”. I 10 disegni che riceveranno più “ like” passeranno alla fase due, ovvero la scelta del vincitore da parte di una giuria di qualità composta da esperti del settore moda.

La votazione sul Web concorrerà al 60% nell’individuazione del bozzetto vincitore mentre il restante 40% sarà dato dalla valutazione di una giuria tecnica interna all’Istituto. Lo “stilista” che ha realizzato il bozzetto vincente, insieme al secondo e terzo classificato, sarà premiato durante un evento organizzato dall’I.I.S.S.Colamonico-Chiarulli. Lo scopo del concorso è valorizzare la collaborazione tra le varie scuole esistenti sul territorio al fine di stimolare e valorizzare la creatività e l’estro dei ragazzi. Ad ogni partecipante verrà rilasciata una pergamena di partecipazione.

Per maggiori informazioni sul concorso contattare la prof.ssa Palma Campanile e la prof.ssa Alessandra Giustino.