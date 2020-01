Agevolazione TARI (tassa Rifiuti) per utenza domestica anno 2020

Comunicazione dell’Assessore ai Servizi Sociali - Dott.Pasquale Cotrufo:



Si informa la cittadinanza che, in esecuzione della delibera consiliare n. 22 del 28/03/2019, avente ad oggetto “Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC). Modifica ed integrazione”, sono state previste, a norma dell’art.39 del citato Regolamento, agevolazioni graduate della tassa sui rifiuti (TARI) in relazione alla capacità contributiva degli occupanti, con riferimento al limite ISEE fino ad € 3.000,00 , come di seguito specificato:

Reddito ISEE fino ad € 1.000,00 abbattimento del 90% della tariffa sia fissa che variabile;

Reddito ISEE da € 1.001,01 ad € 2.000,00 abbattimento del 75% della tariffa sia fissa che variabile;

Reddito ISEE da € 2.001,01 ad € 3.000,00 abbattimento del 60% della tariffa sia fissa che variabile;

Nel caso di possesso di soli redditi esenti ai fini IRPEF l’abbattimento della tariffa sarà del 90% sia della quota fissa che variabile.

L’agevolazione sopra indicata compete a richiesta dell’interessato. Le istanze devono essere presentate ai Servizi Sociali dell’Ente (su apposito modello di domanda, di seguito riportata), entro e non oltre il 28 febbraio di ciascun anno e producono il loro effetto dal 1° gennaio del medesimo anno.

Alla istanza va allegata l’attestazione ISEE in corso di validità.

Il medesimo contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione (30 giugno dell’anno successivo).

Le agevolazioni cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.

L’Assessore ai Servizi Sociali - Dott.Pasquale Cotrufo