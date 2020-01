All'ombra del gigante d'acciaio

Il giorno 22 gennaio prossimo Acquaviva ospiterà Angelo Mellone per la presentazione del suo romanzo FINO ALLA FINE, edito Mondadori. L'iniziativa è stata ideata ed organizzata dalla Pro Loco "Curtomartino" in collaborazione con l'Associazione culturale " a casa di giacinto" - Presidio del libro acquavivese ed il supporto della Mondadori store e del Liceo don Milani.

Angelo Mellone, capostruttura Rai, giornalista, editorialista e scrittore, con una solida esperienza di comunicatore alle spalle, è al suo quarto romanzo. FINO ALLA FINE è ambientato in una Taranto del futuro e, attraverso il ritrovarsi di tre amici di infanzia, ormai alle soglie dei cinquanta, ci racconta della città pugliese, della sua storia, delle sue vicissitudini collegate al grande mostro siderurgico, che ne è diventato il simbolo. Le pagine sull'orgoglio operaio e le grandi speranze per un futuro di prosperità e ricchezza si intrecciano a quelle, più malinconiche e meditative, di un territorio malato, a causa dei fumi tossici, che malamente riescono a nascondere le altre peculiarità e le bellezze di Taranto. E' una storia di sofferenza, di ricordi e di rammarico, ma anche di amicizia, di legami autentici ed indissolubili come quelli che legano ciascuno di noi con il luogo nel quale è nato, nonostante le scelte della vita spesso ci costringano a lasciarlo.

Due i momenti della giornata:

Angelo Mellone incontrerà alle ore 10,30 gli studenti delle ultime classi del liceo don Milani per parlare non soltanto del libro, ma, poiché grande comunicatore, per riflettere con loro sui linguaggi e gli altri strumenti di comunicazione al giorno d'oggi, soprattutto in relazione al mondo degli adolescenti. Le storie si sono sempre raccontate e si continua a farlo, ma è importante sapere quali strade utilizzare perché il messaggio che si vuole trasmettere sia efficace e, soprattutto, chiaro.

Nel pomeriggio alle ore 18,30 lo scrittore incontrerà invece la comunità acquavivese, in un setting di chiacchierata informale su tutti quei temi che, dalla lettura del suo FINO ALLA FINE, possono scaturire e lo farà nella suggestiva cornice della sala Colafemmina, presso Palazzo de Mari. L'atmosfera di un vero salotto culturale sarà garantita anche da un elemento sorpresa che al momento conserviamo tale.



L'ingresso è libero.



Per qualsiasi ulteriore informazione sull'evento è possibile rivolgersi all'Info-Point Turistico di Acquaviva (392.3369394 - infopoint.acquaviva@gmail.com) o alla sede del Presidio del libro.