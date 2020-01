​Ascolta... la senti? E' musica!

Nell'ambito del progetto di apertura al territorio dal titolo “ Liceo don Milani featuring artists and Community”, che il liceo don Milani di Acquaviva ha ideato ed organizzato con la collaborazione del Comune, Domenica 12 gennaio 2020, sulla Cassa armonica di Piazza Vittorio Emanuele, si svolgerà una matineé musicale davvero interessante.

Per la prima volta il Joyful Chorus, ben noto coro gospel diretto dal Maestro Roberto Angiulo, Presidente dell'Associazione musicale e culturale "Al bosco sonoro" di Cassano delle Murge, ospiterà al suo interno gli studenti di canto del Liceo musicale dell'Istituto don Milani guidati, nella speciale performance, dai loro insegnanti, il soprano Luisella De Petro e il maestro di chitarra prof. Francesco Leone.

L'evento è la chiara dimostrazione della volontà da parte della Comunità dell'Istituto scolastico di offrire ai propri studenti reali, molteplici e diversificate opportunità di aprirsi al mondo al di là dei confini scolastici, sperimentando sul campo le competenze di settore sviluppate nel proprio percorso di formazione e di crescita.

Ed ecco che, come in precedenti occasioni gli studenti dell'indirizzo linguistico hanno approcciato percorsi professionalizzanti di tipo turistico o relativi all'universo della multiculturalità e gli studenti delle Scienze umane hanno fatto esperienze a diretto contatto con la realtà dell'infanzia o immergendosi nel mondo dei più deboli e bisognosi di sostegno psicologico, ora sono i ragazzi del liceo musicale a salire sul palco. Potranno imparare da "compagni di viaggio" di grande esperienza perchè, come è noto a molti, il Joyful chorus vanta una storia artistica di tutto rispetto.

Caratterizzato da grande entusiasmo e animato dallo spirito gospel e blues, che lo fa essere unico nel suo genere, ha da poco festeggiato il suo ventesimo compleanno, vantando ad oggi un raggio di concerti che si è notevolmente allargato, annoverando tappe importanti e grandi consensi di pubblico.

Il concerto è solo uno dei momenti che, nella giornata del 12 gennaio, caratterizzeranno il secondo Open day dell'Istituto don Milani. In contemporanea, presso l'auditorium della sede centrale di via Roma, si svolgeranno le prove dell'orchestra giovanile regionale, in concerto il prossimo 15 Gennaio, presso il teatro Mercadante di Altamura. Ancora una volta i giovani musicisti del liceo acquavivese si esibiranno con coetanei provenienti dai Licei musicali di Lecce, Foggia e Gravina di Puglia.

Per le famiglie in visita all'Istituto scolastico una ghiotta occasione per assistere dal vivo alla performance di giovani promesse del mondo orchestrale del futuro e godere dell' atmosfera magica che soltanto la musica sa creare.