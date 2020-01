Lavora con noi: Concorso pubblico al Miulli per due posti di dirigente medico

In esecuzione della delibera n. 226 dell’11 novembre 2019, è indetto concorso pubblico per due posti di dirigente medico, disciplina di Anestesia e Rianimazione. Per lo svolgimento del suddetto concorso saranno applicate le disposizioni del vigente regolamento organico dell’Ente e del decreto del Presidente della Repubblica n. 483 del 10 dicembre 1997.

Il bando integrale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 137 del 28 novembre 2019. Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dei documenti di rito, scade il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. Gestione del personale e relazioni sindacali dell’Ospedale generale regionale «F.Miulli», tel. 080.3054614/411.