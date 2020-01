Don Luigi Ciotti ad Acquaviva

Don Luigi Ciotti, Fondatore del Gruppo Abele e di Libera, cartello di associazioni contro le mafie, parteciperà all’inaugurazione del nuovo Emporio della solidarietà “Le sette ceste”ad Acquaviva.

Gli ambienti saranno benedetti da S. E. Mons. Giovanni Ricchiuti, arcivescovo-vescovo della diocesi di Altamura – Gravina – Acquaviva delle Fonti.

Interverranno

dott. Davide Carlucci, Sindaco di Acquaviva delle Fonti

mons. Domenico Giannuzzi, direttore della Caritas diocesana

dott. Pasquale Cotrufo, assessore ai Servizi Sociali di Acquaviva delle Fonti

Dal 10 gennaio inizierà, per le caritas parrocchiali, in collaborazione con i servizi sociali comunali, una nuova modalità di sostegno alle famiglie in difficoltà promuovendo un servizio di formazione e assistenza ai bisogni della persona.

L’emporio è un progetto realizzato dalla Caritas Diocesana attraverso i fondi 8xmille destinati alla Chiesa Cattolica e sostenuto dalla fruttuosa collaborazione del Comune di Acquaviva delle Fonti che ha messo a disposizione un bene confiscato alla criminalità.

SEDE EMPORIO: Via Mons. Laera, 67 – Acquaviva delle Fonti (Ba)