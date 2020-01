Il Presepe Vivente nella Grotta di Curtomartino

Nello scenario suggestivo della Grotta di Curtomartino, in collaborazione con l’associazione teatrale Fili D’Argento, con la direzione artistica di Maria Antonietta Favia, in sinergia con Condotta Slowfood Acquaviva delle Fonti e Conca Barese, Confcommercio delegazione Acquaviva delle Fonti, Confguide-Confcommercio Bari BAT e con il patrocinio del GAL Sud-Est Barese, ieri sera è andata in scena la rappresentazione della Natività con l'arrivo dei Re Magi.

I ringraziamenti degli organizzatori:

"Ringraziamo tutti i figuranti, tutti coloro che hanno contribuito alla riusciuta dell'evento e chi, nonostante le condizioni meteorologiche, non si è scoraggiato e ha scelto di partecipare al secondo e ultimo appuntamento del "Presepe Vivente" presso la Grotta di Curtomartino".