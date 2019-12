Christmas Star, serata di musica e beneficenza

Venerdì 3 gennaio alle ore 20.00 nella chiesa di Santa Maria Maggiore in Acquaviva delle Fonti si svolgerà un imperdibile concerto con la partecipazione di artisti e formazioni di altissimo spessore artistico e musicale.

Saranno protagonisti i giovanissimi cantori di Juvenes Cantores, prestigiosissimo coro giovanile riconosciuto a livello internazionali, e il Consonare Ensemble, coro di recente formazione ma che ha già raccolto numerosi consensi e riconoscimenti.

Entrambe le formazioni saranno dirette in un concerto di musica polifonica dal Mº Luigi Leo (tra i massimi didatti e direttori di coro in Italia) e accompagnate al pianoforte da Giancarlo Direnzo. Entrambi i cori sapranno sorprendere il pubblico con le loro sonorità in un programma di ampio respiro, tanto articolato e mozzafiato che spazierà dalla polifonia seicentesca di Claudio Monteverdi alle sonorità dei compositori contemporanei, dalle celebri melodie natalizie tradizionali ai carols di John Rutter.

Il concerto è organizzato dall' Associazione Corale don Cesare Franco con la giovane e fresca formazione, nonché costola giovanile, Coro di voci bianche l'Altre Stelle di Acquaviva in collaborazione con la Choral Cluster Accademy.

L'evento è patrocinato dal Comune di Acquaviva delle Fonti e dall'Assessorato ai Servizi Sociali che ha contributo alla sua realizzazione.

Partner dell'evento sarà la Parrocchia Santa Maria Maggiore e l'Associazione Permanente di Solidarietà di Acquaviva che sensibilizzerà e informerà sulle attività benefiche e di volontariato.

Preziosissime sono state le attività commerciali e professionali che hanno creduto e sostenuto questa iniziativa.