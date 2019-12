Donazione di generi alimentari ad opera del IX reparto mobile della Polizia di Stato di Bari

Tantissimi generi alimentari sono stati donati, venerdì 20 dicembre 2019, dal IX reparto mobile della Polizia di Stato di Bari all’associazione di volontariato barese InConTra.

Questo gesto di solidarietà è il frutto della rinuncia da parte degli agenti della Polizia di Stato di Bari e provincia di circa 3mila buoni pasto, che sono stati convertiti in generi di prima necessità.

A beneficiare di questa iniziativa, oltre all’associazione InConTra, sono stati: i salesiani della parrocchia “Sacro Cuore” di Cisternino, la congregazione “Suore dello Spirito Santo” e la “Comunità Educativa 16 agosto”, entrambe con sede a Bari. In tutto sono stati donati circa 15.900 generi alimentari.

I volontari dell’associazione InConTra, nella giornata di venerdì scorso, 20 dicembre, si sono recati nella Caserma sita in Via Cacudi a Bari e, coadiuvati dagli agenti della Polizia Statale,hanno caricato nel furgone associativouna ingente quantità di beni alimentari a lunga conservazione, che sono stati successivamente disposti sulle mensole del market solidale dell’associazione e, in seguito, verranno donati alle oltre 600 famiglie in stato di bisogno assistite.

Sale, olio, latticini, pasta e caffè, sono solo alcuni dei generi alimentari donati.

Un importante contributo è stato dato dalla azienda di ristorazione Ladisa S.p.a., storico partner di InConTra che, avendo in gestione il servizio di refezione della mensa della sopracitata caserma, ha collaborato in questa operazione di solidarietà.

Tramite questo comunicato l’associazione InConTra intende ringraziare sia il IX reparto mobile della Polizia di Stato di Bari che la Ladisa Ristorazione S.p.a., per aver dimostrato sensibilità verso chi è meno fortunato. Un grazie anche a tutti coloro che, in questo periodo natalizio,hanno fatto donazioni in termini di giocattoli, beni alimentari e vestiario utili alle attività di volontariato associative.