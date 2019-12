Giuseppe Milella vince il Premio Letterario Internazionale Altamura Demos

Il giorno 15 dicembre ad Altamura presso la sede del GAL "Terre di Murgia" - Sala Tommaso Fiore, l’autore acquavivese Giuseppe Milella ha vinto il primo premio ex acqueo in occasione del Premio Letterario Internazionale Altamura Demos sezione Terra e Vita con la poesia “La più grande libreria”.

Il premio è stato organizzato dalla Proloco di Altamura, Terre di Murgia, Parco Nazionale Alta Murgia, la Casa Editrice “Leggere Edizioni, con il Patrocinio del Comune di Altamura e si è suddiviso in varie categorie:

Poesia in lingua italiana, Poesia in vernacolo, racconto breve, poesia per autori under 16 e Terra e vita; Giuseppe Milella ha vinto a pari merito in quest’ultima sezione; il nostro autore nel corso dell’ultimo mese è stato premiato anche a Bari in occasione del Premio “Porta d’Oriente” e a Bologna in occasione del Premio Zucchi; una bella conferma per il nostro autore in quanto questi riconoscimenti si aggiungono agli altri che ha ricevuto nel territorio nazionale.

LA PIU’GRANDE LIBRERIA

La più grande libreria

La Terra è una sconfinata e bellissima libreria,

nella quale specchiarsi e contemplarne le molteplici meraviglie,

leggere tra le righe ogni sfaccettatura e particolare che essa ci dona

coglierne colori, profumi, la ricchezza e la varietà di scenari

e la bellezza che ne deriva ci lascerà senza fiato.

La nostra Terra è poesia.

E come sarebbe la Terra senza la vita,

gli alberi e i fiori, i monti e il mare, gli animali e… l’uomo.

Sarebbe un pianeta arido, morto.

La terra è incantevole

ma noi non siamo in grado di preservarla per il futuro.

Con la sua arroganza, è proprio l’uomo ad impoverirla e inaridirla,

violenze, guerre e inquinamento dell’ambiente soffocano la natura.

La sua bramosia di ricchezza e potere frantuma l’armonia del creato.

Dovremmo cambiar l’approccio nei confronti dell’ambiente,

ed il tutto nasce da un percorso nella nostra mente.

La società in cui viviamo è malata, si è perso lo spirito di convivenza

manca il contatto vero con le cose dell’universo,

smarrendo la nostra vera essenza.

La natura ci ama e lancia messaggi ed avvertimenti,

purtroppo, spesso ignorati ed inascoltati

poiché siam troppo rapiti dal nostro ego

in un continuo sovrapporsi di voci vuote fra loro.

Dunque rispettiamo il nostro prossimo e salvaguardiamo la natura,

per tramandare la sua bellezza alle generazioni future.

Salvare la nostra Terra, è semplice:

il rispetto dell’ambiente, pace e amore.

Basta poco, se lo si vuole veramente, un piccolo sforzo

e in futuro anche i nostri figli potranno perdersi nell’incanto

di una sconfinata libreria chiamata “Terra.”

(Giuseppe Milella)