“Storie di Alternanza - Vince la scuola, vince il lavoro e vinci tu", il Rosa Luxemburg sul podio

Per il terzo anno consecutivo l’IISS Rosa Luxemburg di Acquaviva delle Fonti si è aggiudicato il premio “Storie di alternanza – Vince la scuola, vince il lavoro e vinci tu”, messo in palio dalla Camera di Commercio di Bari nell’ambito del progetto Orientamento al Lavoro e alle Professioni. L' ente barese ha ospitato la premiazione dei finalisti al bando finalizzato a valorizzare i racconti dei progetti di Alternanza Scuola-Lavoro ideati, elaborati e realizzati dagli studenti delle province di Bari e BT.





“Giunto alla III edizione, il Premio mira - ha detto il segretario generale della Camera di commercio di Bari, avv. Vincenzo Pignataro - non soltanto a valorizzare e a dare visibilità alla qualità e all'efficacia dei percorsi di alternanza scuola-lavoro come esperienze davvero significative per l'arricchimento delle competenze degli studenti, ma anche a consolidare una sempre più proficua collaborazione tra scuole, imprese ed enti coinvolti. I nostri enti sono sempre più impegnati sui temi dell'orientamento, dell'alternanza e dell'incontro domanda/offerta di lavoro sia per effetto dei provvedimenti normativi, che hanno riconosciuto al sistema camerale specifiche competenze e funzioni, sia per l'implementazione di azioni progettuali dedicate».

La 4 B LAM con il tutoraggio della prof.ssa Sirressi Anna e la supervisione della prof.ssa Scarati Donatella ha svolto un'ottima Esperienza di Alternanza Scuola Lavoro in simulazione d'impresa grazie all'operato di Nicola Angiuli di studio Artesia con Lux in Food si è classificata al terzo nella categoria Licei.