Due alberi per Social Lab 761

Comunicato stampa:

Ci prepariamo al Natale con la costruzione di due Alberi di Natale creativi: il primo lo abbiamo iniziato il 7 Dicembre con materiali di riuso, quali: cartoni, cialde di caffè, vasetti di omogeneizzati, addobbi non usati e colori a tempere.

Il secondo, invece, rappresenta un momento di festa per l'intera comunità, perché abbiamo pensato di armarci di torce e luci e di comporre un "ALBERO UMANO".

Se siete curiosi di scoprire come si fa? Venite a trovarci il pomeriggio sarà ricco di molte sorprese. Si, perché oltre al FLASH MOB "ALBERO UMANO" ci sarà alle 16.30 una caccia al tesoro per bambini dai 6 anni in su all'interno del nuovo parco del Quartiere S. Giuseppe (ex 167) e una festa con buon cibo e musica per farci gli auguri e scambiarci idee per il nuovo anno che ci attende.

Vi aspettiamo il 20 dicembre dalle 16.30! Non mancate!!



Social Lab 761 in collaborazione con Millennials 70021 e Save The Children