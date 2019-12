Si è svolto giovedì 12 dicembre il Driving Experience, un contenitore di attività ludico-educative finalizzate alla promozione e cultura della sicurezza stradale promosso e organizzato da Autoscuola Guidare del network Aci Ready2go che grazie a questo ha riservato ai partecipanti una esperienza unica nel suo genere.

All'evento patrocinato dal comune di Acquaviva delle Fonti, hanno partecipato tre classi dell'istituto comprensivo Colamonico - Chiarulli e tre classi del Istituto Rosa Luxembourg sotto la sorveglianza del comando della polizia locale affinché la manifestazione si svolgesse in tutta sicurezza.

I 120 ragazzi hanno seguito dapprima una lezione teorica presso la sala "Colafemmina", poi in piazza Garibaldi si sono cimentati nel "crash test experience", un innovativo sistema di educazione stradale che consiste in un autocarro, che si trasforma in un grande palco dove sono installati un simulatore di ribaltamento auto, un simulatore di impatto. I volontari si sono sottoporsti ai test, e indossate le cinture di sicurezza, dopo una breve spiegazione, l’auto é stata fatta ribaltare dall’operatore fino a mettere a testa in giù gli occupanti.

Il simulatore d'impatto è formato da un carrello sormontato da un sedile di auto su cui ha preso posto un volontario del pubblico che non ha la possibilità d'indossare la cintura di sicurezza. Dopo un breve siparietto introduttivo, l’operatore ha premuto il pulsante di attivazione inviando corrente a 24 volt al motore montato sul carrello. Il carrello scorre sui binari e, dopo aver percorso circa 5 metri, ha impattato con violenza, alla velocità di circa 10 km/h, contro una massiccia staffa di acciaio.

Dopo questa esperienza i ragazzi hanno ascoltato i consigli dell'avvocato Fortunato Barbara referente dell'associazione Dico No alla Droga Puglia circa l'essunzione di droghe. La manifestazione si è conclusa con un Driving Test dove un istruttore del centro di guida sicura Vallelunga e il titolare di Autoscuola Guidare hanno fatto dimostrazioni di tecniche guida sicura.