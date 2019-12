Sportello Unico Edilizia, dal primo gennaio ad Acquaviva

Dal primo gennaio 2020 sul sito del comune di Acquaviva delle Fonti sarà attivo il Portale SUE (Sportello Unico Edilizia) attraverso il quale tutti i professionisti potranno inoltrare pratiche edilizie (Cila, Scia, Scia Alternativa, Segnalazione Certificata Agibilità, domanda di permesso di Costruire) e le relative comunicazioni.

Tramite il SUE digitale, la documentazione che oggi si presenta in più copie cartacee presso gli uffici pubblici, si trasmetterà comodamente e in tutta sicurezza da casa o dall’ufficio, evitando code e ritardi, con in più la possibilità di monitorare costantemente l’avanzamento delle istanze.

Il SUE digitale offrirà all’utente un facile accesso agli elementi normativi e a tutte le altre informazioni necessarie per la presentazione e lo svolgimento delle pratiche e renderà più agili e rapide le relazioni fra l’Amministrazione comunale, il privato e le altre amministrazioni eventualmente coinvolte nel procedimento.

In questi giorni, sono partite 150 Pec rivolte a tutti i professionisti iscritti alla piattaforma Comunale per dare loro le utenze di accesso al portale.

A tal riguardo, il 9 gennaio si svolgerà un incontro con i tutti i professionisti al fine di presentare la piattaforma digitale e approfondire i processi di gestione pratiche nella nuova modalità.

Seguirà convocazione con tutti i dettagli dell’evento.