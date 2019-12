Christmas Goal & Solidarietà

Tre domeniche all'insegna dello sport, del divertimento e della solidarietà. Vogliamo condividere la gioia del periodo più MAGICO dell'anno con i bambini, con le famiglie e con tutti Voi. Abbiamo preparato questi eventi per sensibilizzare alla pratica delle attività sportive, perchè lo sport fin da piccoli è un investimento sulla qualità della vita futura!! Non mancherà il divertimento grazie alla fantastica animazione della Carovana dei Sogni.

Abbiamo inoltre voluto coinvolgere le associazioni di solidarietà in particolare il nostro grazie và all'Associazione Permanente di Solidarietà, e a Save the Children con cui condivideremo questo percorso con la speranza con il nostro piccolo gesto possa essere d'aiuto a coloro che hanno davvero bisogno. Un grazie infine a coloro che ci sostengono e che saranno parti attive partecipando alle attività in Piazza.

Programma completo:

Domenica 15 dicembre 2019 dalle ore 10.30

BABBI NATALE VS ELFI

i piccoli babbi natale sfideranno gli elfi in una partita mozzafiato !!!

Domenica 22 dicembre 2019 dalle ore 10.30

i piccoli babbi natale e i piccoli elfi si sfideranno a tiro con l'arco e tiro al bersaglio mentre Babbo Natale aspetta tutti i partecipanti con le loro Letterine !!!

Domenica 5 gennaio 2020 dalle ore 10.30

TOMBOLATA SPORTIVA

tentiamo la fortuna con la tombola sportiva e tanti premi!!!

Gli eventi saranno non competitivi ma di puro e sano divertimento all'insegna dell'amicizia con momenti di sensibilizzazione alla cultura sportiva e alla solidarietà grazie anche all'intervento di Associazioni di Volontariato del Territorio.