Il Liceo “Leonardo da Vinci” si presenta ad Acquaviva

E’ il momento delle scelte per famiglie e studenti. Lo è per i tanti ragazzi che sono alle prese con l'imminente iscrizione alle scuole superiori.

L’Istituto d’Istruzione Secondaria “Leonardo da Vinci” di Cassano delle Murge va in trasferta, ad Acquaviva delle Fonti, per far conoscere la sua prossima offerta formativa. Non a caso l’hashtag scelto per l’evento è #Lannochesarà.



L’appuntamento pubblico è per venerdì 20 dicembre alle ore 18.



Il dirigente scolastico Claudio Crapis e i docenti attenderanno famiglie e studenti nella sala conferenze “Cesare Colafemmina” del palazzo De Mari.



Saranno presentati i piani di studio del Liceo Scientifico, del Liceo Classico e dell’Istituto Tecnico Tecnologico del “Leonardo da Vinci”.

Particolare attenzione sarà data alla novità dell’indirizzo Bio-Medico, un corso sperimentale ed innovativo per acquisire specifiche competenze in ambito chimico-biologico e medico-sanitario.



Nel corso della serata alcuni ex alunni del Liceo di Cassano racconteranno il loro presente di successo in diversi ambiti lavorativi ed artistici.