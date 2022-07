Covid, la situazione

Nella nostra regione sono 6.275 i nuovi casi di coronavirus rilevati su 22.149 test giornalieri registrati, con una incidenza del 28,3% in calo rispetto al giorno precedente.

Le persone morte sono otto, mentre delle 83.697 persone attualmente positive, 437 (erano 425) sono ricoverate in area non critica e 19 in terapia intensiva (17).

I nuovi casi sono così distribuiti per provincia: Bari: 1.821; Bat: 472; Brindisi: 766; Foggia: 674; Lecce: 1.507; Taranto: 914. I residenti fuori regione sono 102 e 19 provengono da provincia non ancora definita.