Coronavirus, in calo i contagi in Puglia

in Puglia sono stati effettuati 12.033 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 1.206 casi positivi, così suddivisi: 389 in provincia di Bari, 70 nella provincia BAT, 101 in provincia di Brindisi, 170 in provincia di Foggia, 276 in provincia di Lecce, 182 in provincia di Taranto, 9 casi di residenti fuori regione, 9 casi di provincia in definizione. Sono stati registrati 3 decessi.

I casi attualmente positivi sono 26.154; 271 sono le persone ricoverate in area non critica, 12 sono in terapia intensiva.