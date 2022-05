Caro bollette, Acquaviva lancia la comunità energetica e presenta il libro sull'idrogeno di Conenna

Il Comune di Acquaviva delle Fonti avvia il percorso per la costituzione della prima Comunità delle energie rinnovabili. Dopo aver approvato in giunta l'atto di indirizzo per la costituzione della Cer, domani l'amministrazione comunale incontra i cittadini interessati nella sala D'Ambrosio Angelillo.

Qui, alle 18.30, sarà presentato il libro del fisico Nicola Conenna, "Idrogeno verde ora!" che contiene un capitolo proprio sulle comunità energetiche. Sarà però anche un incontro operativo, aperto a tutta la comunità.

La giunta comunale ha approvato il 10 marzo una delibera con la quale si indica, come obiettivo della costituenda Cer, la creazione di "forme innovative di aggregazione e di governance nel campo dell'energia per creare vantaggi per i singoli e la comunità (sia economici, sia di qualità della città) e di erogare servizi sul territorio". Alle comunità energetiche possono aderire persone fisiche, piccole e medie imprese,enti territoriali o autorità locali, comprese le amministrazioni comunali, "purché siano tutti collegati alla medesima cabina di trasformazione dell'energia di media/bassa tensione". I consumatori che aderiscono continuano a mantenere il diritto di scegliere il proprio fornitore e possono recedere in qualsiasi momento dalla comunità ma ottengono benefici diretti "in termini di riduzione dei costi di bolletta di alcune tariffe, derivanti dal minor utilizzo del sistema elettrico che è stato quantificato dall'Arera in 10/MWh, oltre a una diminuzione del costo attribuito al consumo dell'energia, essendo questa autoprodotta e auto-consumata". Oltre a ciò, sono previste tariffe incentivanti per vent'anni.

Il Comune avrà un ruolo di facilitazione e coinvolgimento dei cittadini.

Con l'incontro si avvia la fase conoscitiva pubblica per valutare l'interesse delle utenze private e pubbliche presenti nel territorio comunale a far parte della Cer. Con un esperto autorevole come Conenna, presidente dell'associazione Green Hydrogen Community - alla quale hanno aderito oltre cento accademici, ingegneri, economisti, giuristi, esponenti di associazioni di categoria, amministratori e parlamentari - e teorico da oltre vent'anni del nuovo modello economico e sociale di energia distribuita lanciato dall'economista statunitense Jeremy Rifkin.