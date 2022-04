1 maggio: passeggiata per la pace

Comunicato stampa:

in occasione del 1° maggio, festa dei lavoratori, le organizzazioni territoriali di CGIL - CISL e UIL di Cassano delle Murge e di Acquaviva delle Fonti, hanno deciso di dedicare questa giornata al tema della pace, tema che - ancora increduli - è diventato purtroppo d’attualità nel cuore dell’Europa.

Accogliendo l’invito di uno dei Vescovi più amati dai pugliesi Don Tonino Bello, che criticando la guerra scrisse: “…la Puglia sia arca di Pace e non arco di guerra…”, vorremmo manifestare apertamente il nostro dissenso per quello che sta succedendo in Ucraina (e non solo) chiedendo di far cessare le armi, aprire un corridoio umanitario e prodigarsi per il ritorno alla pace.

La Pace è un tema strettamente connesso alle tematiche del lavoro, in quanto, senza la pace non si può pensare di costruire una politica di sviluppo e del lavoro.

Abbiamo perciò pensato che le due comunità, cassanesi ed acquavivesi, si mettano in cammino incontrandosi a metà percorso sulla strada dell'amicizia (la vecchia via che collega i due Paesi), in un incontro gioioso e carico di significati di pace e di amicizia.

Speriamo vivamente che possiate condividere l’iniziativa, per la quale, vi chiediamo la pubblicazione sulle vostre testate in modo da coinvolgere attivamente l’opinione pubblica.

Nel corso della manifestazione avremo modo di ascoltare alcune testimonianze dirette di chi proviene dai luoghi coinvolti dal conflitto e dei volontari che si sono prodigati per portarli al sicuro.

Ovviamente, sono previste anche, le iniziative che le associazioni nella loro autonomia vorranno intraprendere per rendere la giornata più rumorosa, rumori della pace, musica, risate, canti, affinché tacciano i rumori della guerra.

Abbiamo invitato le scuole e le associazioni, Sua Eccellenza il Vescovo di Acquaviva anche perché presidente nazionale di Pax Cristi, molto impegnata sul tema della pace.

Saranno presenti con i rispettivi Gonfaloni le amministrazioni e i Sindaci di Cassano e di Acquaviva, auspichiamo la partecipazione numerosa dei cittadini e degli studenti, confidiamo nella partecipazione dei vostri media per dare il giusto risalto alla iniziativa

Per le informazioni di carattere operativo potete contattarci al 3351441157.

Restando in attesa di cortese riscontro, porgiamo distinti saluti.

Le organizzazioni territoriali di CGIL - CISL e UIL di Cassano ed Acquaviva