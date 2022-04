Acquaviva: interruzione idrica giorni 06-07 aprile 2022

Lavori di manutenzione opere idriche nell’abitato di Acquaviva delle Fonti. Interruzione idrica giorni 06-07 aprile 2022. Acquedotto Pugliese sta effettuando interventi per il miglioramento del servizio nell’abitato di Acquaviva delle Fonti (BA). I lavori riguardano la realizzazione di due postazioni di Origine della Distribuzione Urbana (ODU) per l’ottimizzazione della distribuzione idrica dell’abitato di Acquaviva delle Fonti. Per consentire l’esecuzione dei lavori, sarà necessario sospendere temporaneamente la normale erogazione idrica i giorni 06 e 07 aprile 2022.

La sospensione, che interesserà le utenze del comune di Acquaviva delle Fonti, avrà la durata di 17 ore, a partire dalle ore 13:00 del giorno 06 aprile con ripristino alle ore 06:00 del giorno 07 aprile 2022.

Le utenze relative alla zona Collone non saranno interessate dalla sospensione della normale erogazione idrica.

L’Acquedotto Pugliese si scusa per i disagi, determinati dalla necessità di rendere la gestione del servizio idrico integrato sempre più rispondente alle esigenze della clientela.