Inaugurazione della pista ciclabile Acquaviva delle Fonti – Ospedale “Miulli”

Domani, venerdì 25 marzo, alle ore 11.00, la consigliera delegata alla Viabilità della Città metropolitana di Bari, Elisabetta Vaccarella, con il sindaco di Acquaviva delle Fonti, Davide Carlucci, inaugureranno la pista ciclabile lungo la strada provinciale 127, nel tratto che collega il comune di Acquaviva al grande ospedale “Miulli”.

L’opera è stata interamente finanziata dalla Città metropolitana di Bari per un importo complessivo pari a 850 mila euro.

La pista ciclabile, a doppio senso di marcia, è lunga circa 5 km ed è adiacente alla sp 127; è dotata di spartitraffico invalicabile e due rotatorie per l’attraversamento in sicurezza delle due intersezioni con le strade provinciali. E’ stato anche realizzato un parcheggio per biciclette in un’area adiacente al “Miulli” per consentire l’accesso in totale sicurezza alla struttura ospedaliera.

All’inaugurazione dell’opera interverranno anche la consigliere metropolitana delegata del territorio, Francesca Pietroforte, ed il Dirigente del Servizio Viabilità della Città metropolitana, Maurizio Montalto.