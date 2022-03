Compravendita immobiliare in Italia: continua il trend positivo del 2021

In Italia il settore della compravendita immobiliare riacquista nuova luce.

In tal senso i dati Istat relativi al 2021 sono indicativi: le compravendite di abitazioni in ambito residenziale sono state 710 mila, registrando un + 27% rispetto al 2020 e addirittura +18% rispetto al 2019. Contestualmente si evidenzia una sostanziale tenuta dei valori di mercato. Il tutto va però valutato alla luce dei cali subiti dal settore nel 2020, strettamente legati agli effetti socio-economici innescati dalla pandemia.

Fatte queste doverose prime osservazioni, puntare sul mattone risulta ancora vincente sotto molteplici punti di vista.



Il mercato della prima casa dimostra ancora una volta quanto sia dinamico, complice la volontà delle famiglie italiane di attuare un miglioramento della propria condizione abitativa. Questo desiderio va di pari passo con l’esigenza di vendere casa, anche in tempistiche brevi.

Si pone dunque la necessità di ottenere una corretta valutazione della casa, sia nel caso si voglia vendere un immobile, sia in quello in cui si sia interessati ad acquistarlo.

L’iter potrebbe presentare non poche criticità, a meno non si scelga di affidarsi ad agenzie immobiliari pluriaccreditate. In tal senso fa scuola Dove.it, un’agenzia immobiliare online che vanta un ventaglio di servizi studiati ad hoc sia per chi vuole vendere che comprare casa. Il portale offre una valutazione gratuita del proprio immobile, rendendo di fatto più snella la procedura di vendita. Qualora si decidesse di continuare ad avvalersi del supporto del team di Dove.it, esso si occuperà personalmente di fare fotografie professionali, filmati, planimetrie dettagliate, così da promuovere l’immobile nella maniera più appetibile e funzionale. Un agente dedicato gestirà gli appuntamenti e la negoziazione, aiutando a redigere il contratto preliminare se l’accordo va a buon fine.

Per stimare correttamente un immobile devono essere presi in considerazione i prezzi al metro quadro e le quotazioni immobiliari, nonché il prezzo medio per tipologia di immobile, in Italia. Le zone nelle quali i valori degli immobili sono più elevato sono sicuramente le grandi città e le località turistiche, invece i prezzi diminuiscono per un appartamento situato nei centri più piccoli e nelle province.

Nel 2021, le regioni italiane sono state interessate da variazioni congiunturali positive quasi in egual misura, con picchi al Nord (+5,6%) seguito dal Centro (+5%) e dal Sud (+4%). Nelle principali città italiane si sono registrati 5mila immobili acquistati in più rispetto allo stesso trimestre del 2020, una variazione largamente positiva nella sua totalità (+23%). Capolista è stata Firenze (+41%), seguita da Roma (+29%), da Milano e Genova (+24%).