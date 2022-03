Acquaviva: giornata della memoria delle vittime del Covid19

La Fratres, sensibile ad una formazione sociale per la diffusione dell’educazione sanitaria come azione fondamentale di medicina preventiva rivolta specialmente al mondo giovanile e studentesco, in occasione della giornata a ricordo delle Vittime del Covid19 ha organizzato un evento di commemorazione, che vedrà presenti la cittadinanza, l’Amministrazione Comunale, gli Istituti Scolastici e altre Associazioni di Volontariato presenti sul territorio.

A tale riguardo domenica 20 marzo alle ore 10.00 con il coinvolgimento degli alunni delle scuole di Acquaviva, sarà piantumato un albero ed una stele in una delle due ville comunali, a perenne memoria di tali perdite e a memoria del lavoro dei sanitari mirabilmente svolto con dedizione e sacrificio.

Successivamente alle ore 12.00 sarà officiata una Santa Messa presso la Cattedrale di Acquaviva alla quale la cittadinanza parteciperà