Quanto guadagna un traduttore freelance: le tariffe medie nel 2022

Un libero professionista è tenuto a definire in modo chiaro la sua attività nel rispetto della vigente normativa fiscale. Non fa eccezione il lavoro di traduttore freelance che consente di raggiungere cospicui guadagni secondo specifiche variabili che riguardano non solo le competenze acquisite grazie allo studio ma anche l’esperienza ottenuta negli anni di carriera.

Secondo il sito “Jobbydoo.it” se lo stipendio minimo di un traduttore alle prime armi può partire da circa 1.150 € netti al mese, con il tempo e l’esperienza maturata negli anni la retribuzione mensile può aumentare superando anche i 3.650 € netti. Mediamente un traduttore con meno di tre anni di esperienza può guadagnare poco più di 1.200 € al mese, cifra che via via sale proporzionalmente all’aumento degli anni di attività. In meno di dieci anni si registra un lieve aumento retributivo ma superati i dieci anni di esperienza il traduttore freelance può anche sfiorare i 2.000€ mensili. Chiaramente i guadagni lievitano sensibilmente allorché si maturi un’esperienza solida e continuativa per più di vent’anni e oltre. Inoltre, un traduttore che opera in campo giuridico ha maggiori possibilità di guadagno e quindi una retribuzione più alta rispetto a chi è impegnato in altri settori della traduzione come ad esempio la traduzione letteraria.

Alla luce di tali stime, che quindi possono variare anche in virtù dell’ambito di applicazione del servizio offerto, un traduttore deve fare i conti con la necessità di operare, svolgendo la sua prestazione di lavoro secondo le regole. Secondo la legge italiana, quella del freelance è un’attività soggetta a uno specifico regime fiscale, pertanto – per acquisire dimestichezza in fatto di partita Iva ed avere un utile servizio di assistenza fiscale low cost – è possibile consultare un’agile guida online sul sito Fiscozen che spiega dettagliatamente tutto ciò che serve sapere in fatto di partita IVA: cos’è, a cosa serve, come aprirne una.

In Italia sono davvero tanti i traduttori che operano attivamente nel proprio settore di competenza, riuscendo a garantirsi uno stipendio lordo annuo di circa 28.500€ e in molti hanno bisogno di avvantaggiarsi mediante la conoscenza delle norme fiscali a cui la loro professione è assoggettata.