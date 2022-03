Acquaviva si sveglia sotto la neve

Acquaviva delle Fonti si sveglia bianca. Come annunciato, le precipitazioni nevose fin dalle prime ore dell'alba sono arrivate fino in pianura.

Una piacevole sorpresa per i più piccoli, meno per gli adulti. I fiocchi sono iniziati a cadere in piena notte, tutto come previsto dai meteorologi.

"Un nucleo di aria fredda artica ha raggiunto le nostre regioni meridionali determinando una accentuazione della instabilità invernale con piogge e neve a quote basse, il tutto associato ad un calo delle temperature. domani ci sarà un miglioramento seppur in un contesto di variabilità. L'alta pressione fatica ad entrare con decisione sul Mediterraneo lasciando spazio al ritorno di nuove instabilità in seguito".