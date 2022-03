SOS-tieni l'Ucraina

La filiale Bethel Italia di Acquaviva delle Fonti è attiva alla raccolta di necessità primarie per emergenza Ucrania. La Bethel Italia si avvale di 85 filiali in tutta Italia compresa quella di Acquaviva delle Fonti. Oltre che essere Ente caritativo e di beneficenza Bethel Italia è anche protezione civile.

Dall'inizio della pandemia Marzo 2020 il Pastore Nico Colafemmina della Comunità Cristiana Pentecostale Fiumi di Acquaviva - "Parola di Speranza" sente in cuore di aiutare la propria città e i propri concittadini aprendo appunto una filiale Bethel Italia per soccorrere con cibo, abbigliamento, farmaci da banco e altro le famiglie del proprio paese, oltre che essere per alcuni un centro di ascolto.

Nello scorso anno 2021 abbiamo sostenuto 15 famiglie con una spesa mensile del valore di circa 70 Euro ed anche quest'anno abbiamo attraverso i modelli ISEE consegnati abbiamo selezionato 15 famiglie da sostenere del territorio acquavivese e tutti aventi modello ISEE inferiore ai 1000,00 Euro, scegliendo proprio i casi di povertà assoluta.

La bethel Italia di matrice evangelica è mossa e sensibilizzata da delle parole di Gesù che si trovano nel Vangelo di S. Matteo al capitolo 25 versi dal 42-45 Perché ebbi fame e non mi deste da mangiare; ebbi sete e non mi deste da bere; fui straniero e non m'accoglieste; nudo e non mi vestiste; malato e in prigione, e non mi visitaste". Allora anche questi gli risponderanno, dicendo: "Signore, quando ti abbiamo visto aver fame, o sete, o essere straniero, o nudo, o ammalato, o in prigione, e non ti abbiamo assistito?" Allora risponderà loro: "In verità vi dico che in quanto non l'avete fatto a uno di questi minimi, non l'avete fatto neppure a me".

Le stesse parole spingono e nutrono la nostra passione di aiutare chi è in difficoltà anche per gli ucraini, per cui nelle mattine di martedì e mercoledi 1-2 Marzo 2022 dalle ore 09.00 - 12.00 siamo disponibili a ricevere il materiale indicato nella locandina presso i locali della nostra Chiesa sita in Via Giuseppe Ungaretti, 17-19 - Acquaviva delle Fonti - Ba. In caso di informazioni sulla filiale di acquaviva potete telefonare o inviare messaggio whatsapp al numero 351.78.70.774 oppure inviare una e-mail a acquavivadellefonti@associazione-bethel.org. Se invece volete entrare in contatto con la presidenza o con il Presidente Pastore Vanni BONDESAN potete telefonare al numero verde 800.60.85.29

Vi informiamo inoltre che un nostro camion Bethel partirà giovedi mattina da Foggia sede centrale dell'associazione per proseguire verso Taranto e nel pomeriggio sosterà a Bari per poter effettuare la raccolta delle filiale della provincia. Poi proseguirà per la Campania, Lazio, Abruzzo, Emilia Romagna, Veneto e poi destinazione Ucraina. Ringraziamo quanti si sentiranno chiamati a donare con gioia e vi ricordiamo che sosteniamo essere umani, possono essere un domani i nostri figli, la nostra famiglia, i nostri cari, quindi incentiviamo a donare abbigliamento ed oggetti in buono stato e alimenti secchi e confezionati a lunga conservazione.

Tutti gli aggiornamenti li potete seguire sulla nostra pagina facebook Ente di Beneficenza Bethel Italia - Filiale di Acquaviva delle Fonti - Ba

La benedizione del nostro Signore Gesù scenda nelle vostre case e su ognuno di noi. Pastore Nico COLAFEMMINA