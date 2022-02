Viaggi in bici: 3 tappe da non perdere assolutamente

L'aria fresca tra i capelli, il calore dei raggi del sole sulla pelle e la sensazione di libertà. Viaggiare in bicicletta è uno degli ultimi trend che ha appassionato i viaggiatori di tutto il mondo perché si tratta di una pratica ecologica, capace di mantenere il distanziamento sociale a cui la pandemia da Coronavirus ci ha abituato e, soprattutto, permette gli spostamenti rispettando la forma fisica. Sono tanti i vantaggi dei viaggi in bici, ma l'importante - quando si decide di andare alla scoperta di nuovi luoghi con la propria due ruote - è aver bene in mente l'itinerario. Per questo è consigliato rivolgersi ad una travel company online come Tramundi in grado di proporre diverse soluzioni di viaggio per gli amanti delle biciclette. In questo modo si potrà vivere un'esperienza di cicloturismo già organizzata, passando per splendide e sicure piste ciclabili o esplorando una città usando esclusivamente le due ruote. Tra le mete più belle da scoprire in bicicletta troviamo di certo la Puglia. Qui la fatica della pedalata cede via via il passo allo stupore e ad una vista sul mare eccezionale. L'itinerario, in questo caso, può partire da Lecce, per poi passare verso piccoli centri agricoli di Copertino, con il suo castello aragonese, e di Nardò finendo poi con un tuffo in mare nella bella spiaggia di Santa Maria al Bagno. L'ideale è spingersi poi verso l'entroterra per visitare castelli, come quello di Acaya, e la riserva delle Cesine, ricca di uccelli acquatici. In Puglia esistono anche antichi tracciati della via Francigena che portano a luoghi meravigliosi come l'abbazia di Santa Maria in Cerrate e Otranto, la città più orientale d’Italia. Un giro in bici fuori dall'Italia? Anche l'estero è attrezzato per il cicloturismo; anzi, ci sono luoghi come la Spagna in cui i cicloturisti sono i benvenuti. Da provare, in terra spagnola, il Cammino di Santiago in bici che da Leon passa per Astorga, Ponferrada, Sarria, Melide e Santiago dove, sul Monte do Gozo, sorge la famosa Cattedrale. Certamente un viaggio intenso che permetterà di connettersi completamente con la natura e lo spirito. Infine, per un viaggio in bici urbano si può scegliere Berlino. Con la due ruote si può esplorare in modo silenzioso la città, i palazzi medievali della zona di Nikolaiviertel, il castello barocco e la moderna Alexanderplatz. Si può scendere e fare tappa tra musei e le celebri architetture, trascorrere momenti di relax nei ristorantini o nei locali affacciati sulle piazze oppure, ancora, scoprire i quartieri, come il celebre Mitte e ammirare da vicino il Muro di Berlino e i suoi graffiti. Un modo diverso, quello della city tour con la bike, per vivere il centro storico in modo ecologico e da un nuovo punto di vista inesplorato.