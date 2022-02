Da oggi in qualunque hub della ASL di Bari, sarà possibile vaccinarsi anche senza prenotazione

Da oggi 1° febbraio, in qualunque hub della ASL di Bari, sarà possibile vaccinarsi anche senza prenotazione. Su iniziativa della Direzione generale, i centri vaccinali di tutto il territorio provinciale saranno a disposizione degli utenti, sia adulti sia bambini, per somministrare il vaccino anti Covid. Sarà sufficiente recarsi in uno dei 22 hub attivi (che per la fascia pediatrica salgono a 24) nelle giornate e negli orari predisposti dalla rete dei centri vaccinali sotto il coordinamento del Dipartimento di prevenzione. In parallelo proseguiranno anche le somministrazioni prenotate finora e già calendarizzate.

L’iniziativa della ASL mira a facilitare e a rendere più veloce l’accesso al vaccino, sia per andare incontro alle diverse esigenze della popolazione sia per intercettare quanti non hanno ancora deciso di aderire alla campagna vaccinale. Una spinta che può portare ad estendere ulteriormente la copertura della popolazione dai 5 anni in su, già attualmente al 91 per cento con almeno una dose e all’89 per cento con il ciclo completo, grazie alle oltre 2 milioni e 871 mila dosi erogate sino ad oggi.

Ammonta ad oltre 721mila, invece, la quota di vaccini riservata ai richiami “booster”, un volume che consente una copertura dell’82% alla popolazione over 12 che ha ultimato il ciclo vaccinale almeno 4 mesi fa e del 91,5% soltanto tra gli over 50.

Tra sabato e domenica, infine, sono state eseguite 10.773 vaccinazioni con una netta prevalenza di richiami, ben 7.788.