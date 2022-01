Apulia Film Commission, dichiarazione del Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano

La Regione Puglia scende in campo per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Prorogata la scadenza per la candidatura dei Comuni al bando gestito dalle Regioni per l’edilizia scolastica “Per valorizzare al massimo le straordinarie opportunità messe in campo con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza in un momento storico così