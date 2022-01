Al via il tesseramento Pro Loco 2022

Anche quest’anno riparte il tesseramento per entrare a far parte della grande famiglia della Pro Loco. Tesserarsi, infatti, significa non solo partecipare attivamente alla vita e alla crescita del nostro territorio, ma significa soprattutto entrare a far parte del tessuto sociale del nostro paese, creando il presupposto per costruire una comunità sempre più forte e solida in grado di garantire il raggiungimento degli obiettivi cardine del mondo Pro Loco: salvaguardare e promuovere il nostro territorio, le tradizioni e le culture che lo rendono unico! Inoltre, nonostante il momento difficile che noi tutti siamo chiamati ad attraversare, la Pro Loco non si è mai fermata. Difatti, la difficile situazione creata dalla pandemia da Covid-19, non ha comunque impedito alla Pro Loco – sempre nel rispetto delle regole in vigore volte a contrastare il contagio – di esplorare e realizzare nuove iniziative che hanno permesso di non perdere il contatto con il mondo della natura, della cultura, dell’enogastronomia e delle tradizioni tipiche del nostro territorio.

Tutto questo è stato possibile grazie all’impegno e alla dedizione degli operatori Pro Loco che oggi chiedono a gran voce il supporto della comunità per poter guardare insieme al futuro. La tessera del socio, infatti, oltre a portare con sé le tradizionali convenzioni regionali e nazionali, è un piccolo, grande aiuto per la nostra attività di promozione del territorio.

Il tesseramento ti renderà parte attiva della divulgazione turistica, storica e culturale che perseguiamo continuamente. Vi aspettiamo dunque numerosi per sottoscrivere la vostra tessera Pro Loco recandovi presso l’Info Point di Acquaviva sito in Piazza Maria SS. di Costantinopoli, n. 16 oppure compilando l’apposito modulo online (https://www.prolocoacquaviva.it/pro-loco/).

Vi ricordiamo che l’ufficio è aperto tutti i giorni dalle 8:00 alle 13:30 e dalle 17:00 al 20:00 ad eccezione del lunedì pomeriggio. Il costo della tessera è di €20,00 e di €10,00 per gli studenti al di sotto dei 26 anni di età. Ricordiamo, inoltre, che il tesseramento permette di accedere ad una serie di convenzioni in tutta Italia tra cui vantaggiosi sconti per l’accesso ad acquari e parchi a tema, assicurazioni, impianti sciistici, musei, negozi, servizi, stazioni termali e spa: sul sito http://tesseradelsocio.it/tutte-le-convenzioni/ sono elencate tutte le convenzioni nazionali e locali divise per categoria e regione. Insomma, un’unica tessera che permetterà di sentirsi parte del mondo Pro Loco. Vi aspettiamo!