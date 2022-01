Oggi l'ultimo saluto a Costantino "Capurale"

Ieri è venuto a mancare Costantino Morgese (Capurale). Oggi alle ore 10:30 l'ultimo saluto con celebrazione religiosa presso la chiesa di San Domenico.

Di seguito le ultime parole a lui dedicate della sorella Mariella:

"Mio fratello era invalido da molto, da 30 anni circa le sue condizioni fisiche e mentali si sono aggravate in seguito ad un incidente stradale che lo vide coinvolto circa tre anni addietro. Essendo stato investito da un pulmino, fu ricoverato al Miulli di Acquaviva, e quindi dimesso dopo 3, 4, giorni. Da allora ha dimostrato sofferenza, ogni giorni in tutto il corpo e se ne lamentava in maniera continua, da allora non si è più ripreso, oggi (ieri,11/01/2022) se ne andato finendo di soffrire".