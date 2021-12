Vaccinazioni pediatriche: prosegue a pieno ritmo la campagna della ASL con le scuole

Prosegue la campagna vaccinale pediatrica della ASL di Bari. Alla intensa giornata di avvio ieri, segue oggi un fitto programma con oltre 800 somministrazioni in tutta la provincia che coinvolgerà i bambini di età compresa fra i 5 e gli 11 anni delle scuole primarie e secondarie di primo grado.

La calendarizzazione delle scuole continua giorno per giorno e la ASL è al lavoro per assicurare la prima dose a tutti i bambini coinvolti dalla campagna pediatrica. Lo conferma il direttore generale della ASL di Bari, Antonio Sanguedolce. “C’è fermento nelle scuole e tra le famiglie per accedere alla prima vaccinazione anti Covid – spiega Sanguedolce – il Dipartimento di prevenzione sta continuando a fissare le agende delle somministrazioni di concerto con gli istituti scolastici e non si fermerà per tutto il periodo delle feste. Percepiamo già dalle prime ore di avvio delle vaccinazioni ai bambini – aggiunge – una grande adesione da parte dei genitori e questo è un ottimo segnale per raggiungere la copertura anche tra i più piccoli che vanno protetti dal rischio di infezione”.