Oggi, 11 dicembre 2021, il Lions Club “Pura Defluit” di Acquaviva delle Fonti organizza una “raccolta di alimenti a lunga conservazione” che verranno smistati nelle strutture caritative acquavivesi.

Durante questa giornata ciascuno potrà donare parte della propria spesa per rispondere al bisogno dei meno fortunati della nostra comunità.

I punti di raccolta saranno i supermercati DOK in piazza Garibaldi n. 57. MD in via Maselli Campagna 201/209 e A&O in via Tito Schipa n. 1.

Si ringrazia la comunità per il contributo che vorrà fornire per la riuscita dell’iniziativa.