La vetrina natalizia più bella in concorso ad Acquaviva

Parte oggi ad Acquaviva delle Fonti il concorso per la vetrina natalizia più bella del 2021. A organizzarlo è il Distretto urbano del commercio, che avvia in questo modo il suo cartellone di Natale, un lungo elenco di eventi che si apre domani e termina il 5 gennaio, includendo concerti gospel, "rock Christmas night", dj set, jam session e il presepe vivente nella grotta di Curtomartino. Tra gli ospiti, il 16, anche Simona Bencini, cantante funky e frontwoman dei "Dirotta su Cuba".

Il contest social (si potrà votare sulla pagina facebook "Associazione distretto urbano del commercio di Acquaviva delle Fonti") premierà la vetrina con il migliore allestimento. Nei giorni scorsi, il Duc di Acquaviva ha organizzato un corso di "visual merchandising", fisico e virtuale, tenuto dal vetrinista Alfio Cangiani e dall'esperto di digital marketing Cleto Adonino. Ai partecipanti al concorso è stato consegnato un attestato di partecipazione nel corso di una cerimonia nel Comune di Acquaviva.

Domani (sabato 11) alle 17 in via Roma e alle 19 in piazza dei Martiri i primi due concerti gospel del palinsesto natalizio pensato per stimolare i consumi nella cittadina. Domenica, in piazza Garibaldi, dj set di David De Palma (alle 11.30) e, alle 17, il "presepe vivente" nella Grotta di Curtomartino.