È Natale ad Acquaviva

Dopo mesi difficili segnati dalla lotta al Covid-19 - che non ha risparmiato nemmeno il periodo di Natale 2020 - i giovani operatori della Pro Loco “Curtomartino” di Acquaviva delle Fonti si fanno portavoce di quel desiderio di normalità che ormai accomuna proprio tutti, giovani e adulti, e che diventa ancor più forte e significativo proprio nel periodo natalizio, da sempre caratterizzato dalla magia e dai sentimenti di gioia e armonia.

Così la Pro Loco di Acquaviva ha pensato di realizzare alcuni eventi che, nel pieno rispetto delle vigenti norme volte a contenere la diffusione del COVID-19, intendono coinvolgere i residenti, i commercianti e i turisti per dar vita, armonia e luce alle vie del centro cittadino e tornare a respirare quell’atmosfera natalizia che tanto ci è mancata.

Al centro degli eventi di questo Natale 2021 troviamo la storica Festa delle Pettole, quest’anno riproposta così come da tradizione, con una maggiore attenzione nei confronti dei più giovani e dei bambini, tra i più penalizzati dalla lotta alla pandemia.

L’appuntamento è per il 7 e il 19 dicembre, quando le vie del borgo antico di Acquaviva si illumineranno a festa e saranno animate da mercatini natalizi, laboratori, animazioni e gastronomia della tradizione. Ma non finisce qui!

Gli eventi organizzati dalla Pro Loco, infatti, vi terranno compagnia per tutto il periodo natalizio, già a partire dal primo weekend di dicembre: la magia del Natale andrà ad animare anche le visite guidate nel centro storico che per l’occasione diverranno vere e proprie passeggiate tra i dolci natalizi, valorizzando ancor di più le bellezze storiche, artistiche e culturali della nostra cittadina, nonché le suggestive escursioni alla grotta di Curtomartino e le immancabili degustazioni in cantina dove i prodotti tipici dell’enogastronomia acquavivese incontreranno la tradizione culinaria natalizia. Insomma, non vi resta che rimanere sintonizzati sui canali social della Pro Loco di Acquaviva e per maggiori informazioni vi ricordiamo che è sempre possibile recarvi presso l’ufficio di Piazza Maria SS. di Costantinopoli 16: qui gli operatori Pro Loco vi aspettano anche per prenotare i vostri pacchi regalo, colmi di gadget e prodotti tipici della tradizione realizzati dalle aziende locali. Vi aspettiamo.