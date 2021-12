L'associazione "Speranza — contro la violenza su anziani, donne e bambini" in occasione delle festività natalizie ha organizzato una manifestazione pubblica, anche con la vendita di articoli natalizi il cui ricavato sarà utilizzato per la realizzazione delle finalità associative, che si terrà in Acquaviva delle Fonti (BA), in Piazza Vittorio Emanuele, nei giorni 5 e 19 dicembre c.a., dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 20:30.

A tale manifestazione parteciperanno anche i rappresentanti della palestra Kick Boxing del maestro Giovanni Caputo, che effettuerà una dimostrazione delle tecniche di difesa personale.

L' Associazione, oltre a ringraziare gli sponsor che hanno reso possibile tale evento, ringrazia la emittente TeleMajg Media Partner, il Comandante della Stazione locale C.C., il Comandante della Polizia Municipale, il Sindaco, l'Assessore ai Servizi Sociali, il Sostituto Commissario della Polizia Penitenziaria.