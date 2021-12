Si svolgerà ad Acquaviva delle Fonti lunedì 6 dicembre l’iniziativa: Acquaviva delle Fonti Acqua e Futuro. L’acqua, risorsa sempre più scarsa e preziosa, è sempre più centrale nelle preoccupazioni, nel futuro delle città.

Acquaviva delle Fonti, avendo un legame profondo con l’acqua, ha una vocazione naturale ad approfondire questo tema. L’iniziativa del 6 dicembre prevede una visita guidata alle ore 16.00 presso l’impianto di affinamento delle acque reflue urbane in contrada San Pietro e successivamente alle ore 17.30 presso palazzo de’ Mari una tavola rotonda sull’acqua.

Il futuro di Acquaviva delle Fonti passa attraverso una maggiore conoscenza del territorio e in particolare della falda idrica, l’applicazione di modelli di economia circolare, la valorizzazione del territorio e dell’agricoltura, il recupero delle tante architetture rurali legate all’acqua come pozzi e cisterne, la creazione di condizioni per una maggiore sostenibilità e benessere della città, una maggiore consapevolezza del valore dell’acqua, la valorizzazione dell’acqua come bene comune, ecc.

Dopo i saluti di Davide Carlucci Sindaco di Acquaviva delle Fonti e di Francesco Crudele consigliere del Consiglio di Amministrazione dell’Acquedotto Pugliese interverranno Franco Chiarulli geologo, Paolo Rubino fondatore e coordinatore del Tavolo Verde Puglia e Basilicata, Vincenzo Coppa presidente dell’associazione Laverdevia, Giacomo Colapietro presidente della cooperativa agricola La Molignana, Pino Caramia attivista ambientale e fiduciario condotta Slow Food Trulli e Grotte, Antonio Piangiolino assessore ai lavori pubblici del comune di Acquaviva delle Fonti, Pasquale Cotrufo assessore all’istruzione e all’agricoltura del comune di Acquaviva delle Fonti; introduce e coordina Anna Rita Somma curatrice di diversi volumi a tema ambientale e propositrice di un Festival dell’acqua per Acquaviva delle Fonti.