Richiamo di vaccino anti Covid per gli operatori scolastici, al via oggi le somministrazioni

Sono partite oggi in Puglia i richiami di vaccino anti Covid per gli operatori scolastici. Dopo l’ultima cabina di regia regionale sul piano strategico vaccini improntata a dare una ulteriore spinta alla campagna delle terze dosi, i Dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie, in accordo con gli uffici scolastici provinciali, hanno predisposto un cronoprogramma di somministrazioni della dose cosiddetta “booster” riservata in questa fase al personale docente e non docente che ha concluso il ciclo vaccinale almeno 6 mesi fa e di età uguale e/o superiore ai 40 anni, in linea con le indicazioni della struttura commissariale del generale Figliuolo.

Per spiegare il programma e le modalità delle vaccinazioni destinate agli operatori scolastici, è stato organizzato oggi un punto stampa alle ore 11.30, presso l’hub della ASL di Bari, nel quartiere Catino, presso l’Istituto Comprensivo Statale "Falcone – Borsellino, (via delle Azalee, 2).

Sono intervenuti, il presidente e assessore alla Sanità della Regione Puglia Michele Emiliano, l’assessore regionale alla Istruzione Sebastiano Leo e il direttore generale della ASL di Bari, Antonio Sanguedolce e la dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Bari Prof.ssa Pina Lotito.